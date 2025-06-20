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ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля отложил идею снизить "потолок" цен на нефть из РФ до $45

На саммите G7 все страны согласились повременить с этим решением

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Власти ЕС на данный момент останавливают реализацию планов снизить "потолок" цен на нефть РФ с $60 до $45 за баррель из-за конфликта Ирана и Израиля, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов.

ЭкономикаНовак заявил, что снижение "потолка цен" на нефть до $45/барр. не повлияет на ее экспорт из РФНовак заявил, что снижение "потолка цен" на нефть до $45/барр. не повлияет на ее экспорт из РФЧитать подробнее

"Идея снизить "потолок" цен, вероятно, не преуспеет из-за международной обстановки на Ближнем Востоке и волатильности цен", - так прокомментировал ситуацию изданию один из собеседников.

"На саммите G7 на этой неделе все страны согласились, что прямо сейчас не хотят принимать такое решение", - заявил другой источник.

18 июня представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста заявила, что "потолок" цены на российскую нефть рассматривался как в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ, так и в контексте саммита G7, однако рост нефтяных цен в связи с обострением на Ближнем Востоке снял остроту срочности этих планов.

ЕС G7 РФ нефть Иран
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