Новак заявил, что крепкий рубль отражает жесткую денежно-кредитную политику

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крепкий рубль отражает торговый баланс и проводимую жесткую денежно-кредитную политику, но государство и ЦБ не регулируют курс, он будет двигаться в сторону прогнозных значений по мере смягчения ДКП, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Действительно, рубль сейчас достаточно крепкий, однако могу сказать, что, как вы правильно отметили, он у нас плавающий. Собственно, до этого он был достаточно слабым. Мы, государство не регулируем курс, Центральный банк тоже не регулирует. Это рыночная составляющая, отражающая на сегодняшний день реальный курс, торговый баланс, это также отражает проводимую жесткую денежно-кредитную политику Центральным банком", - сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Конечно, для экспортеров было бы гораздо более комфортно иметь более слабый курс рубля. В то же время, слабость курса рубля влияет и на уровень инфляции. Поэтому по мере снижения инфляции, по мере смягчения денежно-кредитной политики, думаем, что и курс будет выравниваться относительно того, который учтен в прогнозе социально-экономического развития", - добавил Новак.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее в четверг заявил, что укрепление рубля создает давление на несырьевой неэнергетический экспорт. Оптимальным для участников внешнеэкономической деятельности, по его мнению, был бы курс на уровне 100 руб./$. "В районе 100 руб./$", - оценил он комфортное и для экспортеров, и для импортеров отношение рубля к доллару.

Глава ВТБ Андрей Костин также в четверг заявил, что курс рубля укрепился слишком сильно, нужно "отруливать" его к более фундаментальным значениям.

"Я считаю, что оно (укрепление курса национальной валюты - ИФ) вредное сейчас, и что надо "отруливать". Мы считаем, что 90-100 - это нормальный уровень сегодня (...). Наши аналитики не всегда попадают точно, они считают, что на конец года будет 90. Я считаю, что 90 "плюс" - это было бы хорошо. По-моему, в районе 100 у нас и с бюджетом было бы получше. У нас все-таки проблема для бюджета очень большая (в связи со снижением рублевых поступлений от экспорта из-за крепкого курса - ИФ)", - сказал глава ВТБ.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует (в апрельской версии) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб., на конец года оно ожидало доллар на уровне 98,7 руб.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 6 июня заявила, что укрепление рубля в 2025 году в основном вызвано жесткой ДКП, уверенность в устойчивости валютного курса сейчас выше, чем в апреле.

"У нас сейчас больше уверенности в устойчивости динамики валютного курса, чем в апреле. Мы большую часть укрепления рубля объясняем последствиями жесткой ДКП. Это фундаментальный фактор. Краткосрочные факторы могут быть - как дивидендный сезон, конечно, это может влиять на курс рубля, но не определяет тренд", - сказала она.

"Укрепление рубля в этом году - это прежде всего проявление высоких рублевых ставок, жесткой ДКП. В феврале, марте, апреле мы в этом меньше были уверены, но с учетом динамики курса в последние два месяца степень уверенности в этом возросла", - добавила глава ЦБ.