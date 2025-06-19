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Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля

Курс национальной валюты нужно "отруливать" к 90+ руб. за доллар, заявил Костин

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Курс рубля укрепился слишком сильно, нужно "отруливать" его к более фундаментальным значениям, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Текущий уровень укрепления в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ-2025 банкир назвал "вредным". И для экономики, и для бюджета благоприятным был бы курс рубля к доллару на уровне "90 плюс", считает Костин.

Одним из факторов переукрепления рубля глава ВТБ назвал действующее требование о продаже части валютной выручки крупнейших экспортеров.

"Зря мы сегодня продаем валюту", - сказал он.

Официальный курс ЦБ РФ на 19 июня - 78,71 руб./$1.

Андрей Костин ВТБ ПМЭФ
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