Мантуров считает оптимальным для экспортеров и импортеров курс около 100 руб./$

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Укрепление рубля создает давление на несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), оптимальным для участников внешнеэкономической деятельности был бы курс на уровне 100 руб. за доллар, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В районе 100 руб. за доллар", - оценил он комфортное и для экспортеров, и для импортеров отношение рубля к доллару.

"При крепком курсе сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, отвечая на вопрос о перспективах увеличения объемов ННЭ в 2025 году.

По оценкам Минпромторга РФ, в 2025 году несырьевой неэнергетический экспорт будет примерно на уровне прошлого года и составит $149 млрд (в прошлом году - $147 млрд).



