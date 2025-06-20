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Нефть Brent подешевела до $77,2 после скачка цены до максимума с конца января

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Нефть марки Brent активно дешевеет утром в пятницу после скачка до максимума с конца января накануне, вызванного опасениями удара США по Ирану в ближайшие выходные.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по московскому времени снижается на $1,65 (2,09%), до $77,2 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $2,15 (2,8%), до $78,85 за баррель, обновив максимум с 22 января.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,53 (0,71%), до $75,67 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за праздника в США.

Нефть резко подорожала в четверг на фоне новых ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.

Опасения скорого вовлечения Соединенных Штатов в конфликт несколько утихли после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт зачитала заявление Трампа, в котором он выразил намерение принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.

"Я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель, основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем", - говорилось в заявлении президента США.

"Комментарии Левитт немного успокоили тревожность рынка, - отметил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp. - Мы считаем, что в ближайшее время нефть будет торговаться в очень волатильном диапазоне $70-80 за баррель".

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