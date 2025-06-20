За неделю вне зоны СВО поражены 562 беспилотника

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю сбили почти 1,2 тыс. беспилотников ВСУ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Ранее утром в пятницу в министерстве сообщили, что за ночь был сбит 61 украинский беспилотник над девятью регионами России.