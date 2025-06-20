61 дрон уничтожен за ночь над девятью регионами России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на пятницу подавили и уничтожили 61 украинский беспилотник над девятью регионами России.



22 БПЛА сбито над территорией Орловской области, 14 – над Курской, семь – над Белгородской, пять – над Воронежской, по три – над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Один дрон нейтрализован над Московским регионом.

В слободе Верхнемакеевка Ростовской области обломки БПЛА упали на территории частного домовладения. Место падения оцепили, для обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы.