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61 дрон уничтожен за ночь над девятью регионами России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на пятницу подавили и уничтожили 61 украинский беспилотник над девятью регионами России.

22 БПЛА сбито над территорией Орловской области, 14 – над Курской, семь – над Белгородской, пять – над Воронежской, по три – над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Один дрон нейтрализован над Московским регионом.

В слободе Верхнемакеевка Ростовской области обломки БПЛА упали на территории частного домовладения. Место падения оцепили, для обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Орловская область Ростовская область Московский регион
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