Новак призвал Казахстан продолжить координацию коллективных действий в рамках ОПЕК+

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU -Вице-премьер РФ Александр Новак, являющийся сопредседателем министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе встречи с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром призвал Астану продолжить координацию в рамках альянса, сообщила пресс-служба правительства России.

Новак высоко оценил взаимодействие России и Казахстана в формате сделки ОПЕК+, которое вносит решающий вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка. "Вице-премьер призвал продолжить координацию коллективных действий в рамках ОПЕК+, так как они отвечают долгосрочным национальным интересам и способствуют укреплению экономик стран - участниц сделки", - говорится в сообщении.

Казахстан является одним из нарушителей обязательств в рамках ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи. В начале года страна запустила новые нефтедобывающие мощности на месторождении Тенгиз, и начала превышать установленную квоту на 300-400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Представители Минэнерго заявили, что не будут снижать добычу, поскольку не могут повлиять на иностранных операторов месторождения.

Впрочем, министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что Казахстан не будет выходить из состава ОПЕК+. "Откуда такое взялось, чтобы Казахстан рассматривал выход из ОПЕК+? Такого вопроса на повестке нет", - заявлял он.