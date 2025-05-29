Глава Минэнерго Казахстана объяснил невыполнение обязательств перед ОПЕК+

Он сказал, что не может заставить международные консорциумы снижать нефтедобычу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Казахстан не имеет права обязать международные консорциумы, разрабатывающие крупнейшие месторождения республики, снижать добычу нефти, объяснил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов невыполнение обязательств перед ОПЕК+.

"Вы знаете, что в Казахстане более 70% нефти добывается тремя крупными консорциумами (North Caspian Operating Company, или NCOC, "ТенгизШевройл" и Karachaganak Petroleum Operating B.V., или KPO - ИФ). У нас действуют соглашения, и у Казахстана нет права настаивать на снижении добычи. Это коммерческий проект, любой коммерческий проект основан на принципе прибыли", - сказал он журналистам.

Он добавил, что для снижения добычи нефти на старых месторождениях необходимо провести большой объем геолого-технических работ.

"Чтобы снизить какую-то добычу, нужно провести большой ряд геолого-технических мероприятий. Второй вопрос: вернутся ли эти месторождения к прежним объемам добычи? Объемы добычи и сейчас на старых месторождениях падают с оценкой около от полумиллиона до миллиона тонн в год, поэтому мы и так теряем по старым месторождениям объемы добычи нефти", - объяснил министр.