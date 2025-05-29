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Казахстан уведомил ОПЕК об отсутствии планов сокращения добычи нефти

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Казахстан не будет сокращать нефтедобычу и уведомил об этом ОПЕК, сообщил "Интерфаксу" вице-министр энергетики страны Алибек Жамауов.

"Нет-нет, пересматривать (график компенсации - ИФ) не будем, мы ОПЕК уже сказали, что мы сокращаться не собираемся и будем добывать по мощностям нашим", - сказал агентству Жамауов.

Как сообщалось ранее, Казахстан в апреле превысил квоту ОПЕК+ на 297 тыс. б/с, несмотря на заверения исполнить свои обязательства после аналогичного превышения в марте.

"Казахстан не смог достичь в марте поставленной цели и превысил обязательства по соглашению ОПЕК+. (...) В апреле мы планируем выполнить обязательства и компенсировать часть перепроизведенных объемов", - заявляли в Минэнерго.

При этом в ведомстве заверяли, что Казахстан остается приверженным соглашению и своим обязательствам и "продолжает проводить переговоры с нефтедобывающими компаниями", определяется круг недропользователей, по которым возможно сокращение добычи нефти.

В минувшем году Казахстан продлил в рамках сделки ОПЕК+ ограничения по добыче нефти на 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года. В Минэнерго заявляли, что Казахстан планирует придерживаться объемов добычи нефти в рамках своей квоты, выделенной ОПЕК+ на 2025 год.

Казахстан ОПЕК
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