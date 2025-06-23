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Акционеры ПАО "АГ Кристалл" утвердили дивиденды-2024 в 0,05 руб. на акцию

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "АГ Кристалл" (ПАО "АГК", головная компания Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл") на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,05 рубля на акцию.

Как сообщает компания, общая сумма выплат составит 46,052 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 2 июля.

Это первые дивиденды компании. На их выплату будет направлено 51,2% чистой прибыли ПАО за отчетный период. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2024 года акционеры решили не распределять.

Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 89,935 млн рублей (этот показатель включает нераспределенную прибыль дочернего ООО "КЛВЗ Кристалл" за 2020-2022 годы).

"Мы опередили собственные планы: ранее дивидендная политика компании предполагала первые выплаты дивидендов лишь по итогам 2025 года, - заявил председатель совета директоров ПАО "АГК", конечный бенефициар ООО "КЛВЗ Кристалл" Павел Победкин, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Сегодняшнее решение поможет поддержать тех инвесторов, которые стали акционерами ПАО в результате IPO или уже после первичного размещения. При этом собственные дивиденды я решил оставить в компании и направить их на дальнейшее развитие бизнеса".

Уставный капитал компании составляет 8 млн рублей, он разделен на 800 млн акций номиналом 0,01 рубля. В феврале 2024 года ПАО "АГ Кристалл" провело IPO на МосБирже, в ходе которого привлекло 1,15 млрд рублей (9,5 рубля за акцию).

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.

В 2024 году завод произвел 619 тыс. дал ликеро-водочных изделий, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, продажи выросли почти в 2,2 раза, до 595 тыс. дал.

Производство водки снизилось на 21,2% (до 1,668 млн дал), объем продаж - на 19,4% (до 1,708 млн дал). Завод продолжает поэтапное сокращение производства водки в пользу более маржинального сегмента ликеро-водочных изделий.

Кристалл Павел Победкин
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