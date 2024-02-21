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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

ПАО "АГ Кристалл" в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания ООО "КЛВЗ Кристалл") определило цену размещения акций в рамках IPO в 9,5 рубля, сообщает компания.

Это соответствует верхней границе ценового диапазона (8-9,5 рубля за акцию).

В рамках IPO размещалось 125 млн акций допэмиссии. Таким образом, объем сделки мог составить 1,187 млрд рублей. Капитализация компании (без допэмиссии) - 7,6 млрд рублей. С учетом размещения - 8,8 млрд рублей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, общий объем размещенных акций составил 121 052 700, или 13,14% от акционерного капитала. "Стоимость компании исходя из цены размещения - 7,75 млрд рублей (pre-money) или 8,75 млрд рублей (post-money)", - уточняется в сообщении.

По итогам IPO компания привлечет около 1,15 млрд рублей (сумма рассчитана до вычета расходов на проведение размещения, а также с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен).

Компания также сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.

Уставный капитал ПАО составляет 8 млн рублей, он разделена на 800 млн акций номиналом 0,01 рубля. Бенефициаром компании является Павел Победкин.

Организатор размещения - "Финам".

Начало торгов акциями компании на МосБирже запланировано на 22 февраля.

Как сообщалось, привлекаемые средства планируется направить на расширение производства и развитие логистики.

По итогам 2023 года группа "Кристалл" ожидает выручку на уровне 3,6 млрд рублей, что превышает показатель 2022 года почти в 1,9 раза. EBITDA, по предварительным данным, составит 314 млн рублей (рост на 21,24%), маржинальность по показателю - 9% против 12% в 2022 году.

ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) - основная операционная компания группы. В 2023 году оно реализовало 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал). Объем продаж в 2023 году (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза, до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно.

Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.

Алкогольная группа Кристалл
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