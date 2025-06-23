В оценку локализации автомобилей планируют включить требования к полимерным компонентам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует в будущем включить в систему оценки локализации автомобилей требования к полимерным компонентам, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

"С "СИБУРом", понятно, полимерная промышленность - благодаря их инвестициям, их проектам - развивается очень активно. Они работают, скажем так, со своим потребителем потенциально очень внимательно. Поэтому мы, конечно, будем помогать - не то, что ужесточать, но внедрять дополнительные требования с тем, чтобы можно было набирать большее количество баллов локализации за счет использования в том числе и полимерной продукции в автомобилях наших", - сказал Алиханов в интервью "России 24".

"Это очень серьезный вызов для нас, потому что мы, когда занимались разработкой системы локализации, это 719-е постановление, (...) сделали какую-то штамповку, сделали сварку, окраску двигателя - ну и хорошо, замечательно. На самом деле химическая промышленность огромную номенклатуру поставляет: пластики разные, в салоне, бампера, резинотехнические какие-то изделия, шины", - добавил министр.

Пока, по его словам, ситуация такова, что используемая для автомобилей краска - импортного производства.

"Я вот задавал своим ребятам вопрос: скажите, а красим-то чем? Ну вот краска-то чья? А краска пока в большинстве своем не наша. И мы сейчас ведем как раз с химическими нашими производителями в этой сфере работу, - сообщил Алиханов. - Главное, конечно, качество обеспечить. Если сможем выйти на это качество, а мы сможем, уверен, работа уже в завершающей стадии, то мы будем системно перерабатывать вот это 719-е постановление и будем вписывать требования, что если вы хотите, чтобы мы засчитали вам окраску кузова как локализованную операцию в нашей стране, то будьте любезны, красьте российской краской".