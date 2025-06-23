Поиск

В оценку локализации автомобилей планируют включить требования к полимерным компонентам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует в будущем включить в систему оценки локализации автомобилей требования к полимерным компонентам, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

"С "СИБУРом", понятно, полимерная промышленность - благодаря их инвестициям, их проектам - развивается очень активно. Они работают, скажем так, со своим потребителем потенциально очень внимательно. Поэтому мы, конечно, будем помогать - не то, что ужесточать, но внедрять дополнительные требования с тем, чтобы можно было набирать большее количество баллов локализации за счет использования в том числе и полимерной продукции в автомобилях наших", - сказал Алиханов в интервью "России 24".

"Это очень серьезный вызов для нас, потому что мы, когда занимались разработкой системы локализации, это 719-е постановление, (...) сделали какую-то штамповку, сделали сварку, окраску двигателя - ну и хорошо, замечательно. На самом деле химическая промышленность огромную номенклатуру поставляет: пластики разные, в салоне, бампера, резинотехнические какие-то изделия, шины", - добавил министр.

Пока, по его словам, ситуация такова, что используемая для автомобилей краска - импортного производства.

"Я вот задавал своим ребятам вопрос: скажите, а красим-то чем? Ну вот краска-то чья? А краска пока в большинстве своем не наша. И мы сейчас ведем как раз с химическими нашими производителями в этой сфере работу, - сообщил Алиханов. - Главное, конечно, качество обеспечить. Если сможем выйти на это качество, а мы сможем, уверен, работа уже в завершающей стадии, то мы будем системно перерабатывать вот это 719-е постановление и будем вписывать требования, что если вы хотите, чтобы мы засчитали вам окраску кузова как локализованную операцию в нашей стране, то будьте любезны, красьте российской краской".

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

Нефть Brent подорожала до $78 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома
ПМЭФ-2025

Страной-гостем на ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

ПМЭФ-2025

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума
ПМЭФ-2025

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ
ПМЭФ-2025

Сечин счел сомнительными прогнозы об избытке нефти в долгосрочной перспективе

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана340 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });