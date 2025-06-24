В ЦБ допустили дальнейшее снижение ставки в 2025 г. при замедлении инфляции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год в диапазоне 19,5-21,5% предполагает возможность ее снижения при дальнейшем замедлении инфляции, сообщил руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на коммуникативной сессии в Новосибирске во вторник.

"Если все в экономике будет развиваться по нашему базовому сценарию, и инфляция будет устойчиво снижаться, ключевая ставка до конца года тоже будет снижаться", - сказал он.

Тем не менее, сказал Ганган, ЦБ видит и риски обратной ситуации.

В долгосрочной перспективе, сказал он, в 2026 году инфляция ожидается на уровне 4%, ключевая ставка - 13-14%.

В июне прогноз будет обновлен, добавил он.