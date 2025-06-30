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ЦБ РФ в июле может рассмотреть снижение ставки более чем на 1 процентный пункт

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более, чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в кулуарах Летней школы Банка России.

Он добавил, что ЦБ может рассмотреть более значимые варианты снижения, чем на заседании в июне.

Банк России на июньском заседании рассматривал сохранение ключевой ставки на уровне 21%, а также снижение ставки на 50 или 100 базисных пунктов (б.п.). В итоге регулятор вопреки ожиданиям рынка снизил ставку на 100 б.п. - до 20%.

Заботкин отметил, что траектория ключевой ставки будет зависеть от того, подтверждает ли поступающая информация прогноз по достижению инфляцией таргета в 4% в 2026 году или вызывает сомнения в этом.

"Паузы (в снижении ставки - ИФ) вполне возможны, если будут основания полагать, что требуется более продолжительное сохранение жесткости для того, чтобы этой цели достигнуть. Это не какие-то исключительные события", - заявил зампред.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривает среднюю ставку в 2025 году на уровне 19,5-21,5%, в 2026 году - 13-14%. Инфляция, согласно апрельскому прогнозу, в 2025 году ожидается в размере 7-8%, в 2026 году - 4%.

"Общее направление - движения ставки вниз в условиях замедления инфляции. То есть, если у нас уже достигнута достаточная жесткость для того, чтобы инфляция снижалась, то ставка будет снижаться", - сказал зампред.

Банк России представит обновленный макроэкономический прогноз по итогам опорного заседания совета директоров 25 июля.

"Если прогноз по инфляции будет уточнен вниз, то траектория ключевой ставки, скорее всего, будет уточнена соответствующим образом", - отметил Заботкин.

Хроника 16 февраля 2024 года – 30 июня 2025 годаСтавка ЦБ РФ
Алексей Заботкин Банк России ЦБ РФ
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