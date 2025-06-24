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Дефицит счета текущих операций США в I квартале вырос на 44% - до рекорда

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале 2025 года увеличилось на 44,3% и достигло исторического максимума в $450,2 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале 2024 года дефицит составлял $312 млрд, а не $303,9 млрд, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста до $443,3 млрд, согласно данным Trading Economics.

Дефицит в январе-марте составил 6% ВВП США по сравнению с 4,2% ВВП в предыдущие три месяца. Пиковая отметка в 6,3% ВВП была зафиксирована в четвертом квартале 2005 года.

Увеличение отрицательного сальдо счета текущих операций обусловлено главным образом ростом дефицита в торговле товарами, отмечают в Минторге.

Совокупный показатель экспорта товаров и услуг, а также доходов, полученных от иностранных резидентов, в минувшем квартале сократился на $3,9 млрд и составил $1,24 трлн. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам, повысился на $134,3 млрд - до $1,69 трлн.

В том числе экспорт товаров вырос на $21,1 млрд - до $539 млрд, импорт - на $158,2 млрд, составив $1 трлн. Экспорт услуг уменьшился на $4,4 млрд - до $293,2 млрд, импорт - на $1,8 млрд, до $217,8 млрд.

США
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