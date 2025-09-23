Дефицит счета текущих операций США во II кв. упал сильнее прогнозов, до $251,3 млрд

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале 2025 года сократилось на 42,9% и составило $251,3 млрд, сообщило Минторговли страны.

По пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составлял $439,8 млрд, а не $450,2 млрд, как сообщалось ранее. Это максимум за всю историю подсчета показателя.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до $256,3 млрд, по данным Trading Economics.

Дефицит в апреле-июне составил 3,3% ВВП США по сравнению с 5,9% ВВП в предыдущие три месяца. Пиковая отметка в 6,3% ВВП была зафиксирована в четвертом квартале 2005 года.

Снижение отрицательного сальдо счета текущих операций обусловлено главным образом сокращением дефицита в торговле товарами, отмечают в Минторге.

Совокупный показатель экспорта товаров и услуг, а также доходов, полученных от иностранных резидентов, в минувшем квартале увеличился на $28,6 млрд и составил $1,27 трлн. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам, сократились на $159,9 млрд - до $1,53 трлн.

В том числе экспорт товаров вырос на $11,3 млрд - до $550,2 млрд, импорт - упал на $184,5 млрд, составив $820,2 млрд. Экспорт услуг повысился на $2,1 млрд - до $301,6 млрд, импорт - на $2,8 млрд, до $222 млрд.