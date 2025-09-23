Поиск

Дефицит счета текущих операций США во II кв. упал сильнее прогнозов, до $251,3 млрд

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале 2025 года сократилось на 42,9% и составило $251,3 млрд, сообщило Минторговли страны.

По пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составлял $439,8 млрд, а не $450,2 млрд, как сообщалось ранее. Это максимум за всю историю подсчета показателя.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до $256,3 млрд, по данным Trading Economics.

Дефицит в апреле-июне составил 3,3% ВВП США по сравнению с 5,9% ВВП в предыдущие три месяца. Пиковая отметка в 6,3% ВВП была зафиксирована в четвертом квартале 2005 года.

Снижение отрицательного сальдо счета текущих операций обусловлено главным образом сокращением дефицита в торговле товарами, отмечают в Минторге.

Совокупный показатель экспорта товаров и услуг, а также доходов, полученных от иностранных резидентов, в минувшем квартале увеличился на $28,6 млрд и составил $1,27 трлн. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам, сократились на $159,9 млрд - до $1,53 трлн.

В том числе экспорт товаров вырос на $11,3 млрд - до $550,2 млрд, импорт - упал на $184,5 млрд, составив $820,2 млрд. Экспорт услуг повысился на $2,1 млрд - до $301,6 млрд, импорт - на $2,8 млрд, до $222 млрд.

Минторг Минторговли США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Brent вышла в плюс и подорожала до $67,2 за баррель

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Курс индийской рупии обновил исторический минимум
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });