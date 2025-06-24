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Саудовская Аравия в апреле увеличила добычу нефти на 0,5% м/м, экспорт - на 7,2%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Саудовской Аравии в апреле выросла на 0,5% относительно предыдущего месяца, экспорт - на 7,2%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,166 млн баррелей в сутки по сравнению с 5,754 млн б/с в марте. Относительно апреля 2024 года он увеличился на 3,3%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце равнялась 9,005 млн б/с против 8,957 млн б/с в марте. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 0,2%.

Производство нефти в Венесуэле в апреле увеличилось до 1,051 млн б/с по сравнению с 1,048 млн б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 878 тыс. б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в апреле сократили добычу нефти на 0,3% - до 13,443 млн б/с по сравнению с 13,488 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1,5%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,105 млн б/с по сравнению с 4,043 млн б/с в марте (рост на 1,5%) и 4,1 млн б/с в апреле прошлого года (повышение на 0,1%).

Саудовская Аравия нефть
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