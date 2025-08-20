Поиск

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 6,2% м/м

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В июне добыча нефти в Саудовской Аравии выросла на 6,2% к маю, при этом экспорт сократился на 0,8%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,141 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,191 млн б/с в мае. Относительно июня 2024 года он увеличился на 1,6%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в июне составила 9,752 млн б/с против 9,184 млн б/с в мае. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 10,4%.

Производство нефти в Венесуэле в июне увеличилось до 1,069 млн б/с по сравнению с 1,066 млн б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 922 тысячи б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в июне сократили добычу нефти на 0,5% - до 13,426 млн б/с по сравнению с 13,488 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1,4%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,467 млн б/с по сравнению с 3,629 млн б/с в мае (снижение на 4,5%) и 4,231 млн б/с в июне прошлого года (падение на 18,1%).

