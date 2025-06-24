Эксперты отметили рост рынка микроэлектроники РФ в 2024 году на 20% до 370 млрд рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок микроэлектроники по итогам 2024 года увеличился до 370 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2023 года (310 млрд рублей). Об этом говорится в исследовании компании Strategy Partners (SP, АО СПГ).

"В 2024 году российский рынок микроэлектроники вырос на 20% и достиг 370 млрд рублей за счет увеличения объемов производства конечной продукции и реализации государственных программ, направленных на стимулирование спроса на отечественную электронную компонентную базу (ЭКБ)", - говорится в материалах компании.

При этом отмечается, что доля российской продукции на рынке остается по-прежнему небольшой - на уровне 25-30%. Так, в 2023 году на долю российских производителей пришлось только 79 млрд рублей из 310 млрд рублей общего объема рынка (оставшиеся 231 млрд рублей - доля иностранной продукции). В 2024 году - 94 млрд рублей из 370 млрд рублей.

В прошлом году большую часть спроса на продукцию микроэлектроники - 53% от общего объема рынка (55% в 2023 году) - сформировала российская промышленность. Еще 18% (16% годом ранее) пришлось на сегмент производителей вычислительной техники и телекомоборудования, 13% (12%) - на транспорт, 10% (11%) - на потребительские устройства. Причем, если говорить о российских вендорах, то эксперты отмечают синхронизацию продуктовых линеек ЭКБ между производителями и покупателями продукции (на площадках основных ассоциаций, консорциумов и т. д.).

Большая часть объема рынка пришлась в прошлом году на логические интегральные схемы и микросхемы памяти (ИС) - 55% от общего объема рынка (53% в 2023 году). Оставшиеся 45% (47% годом ранее) - доля дискретных полупроводниковых приборов и аналоговых интегральных схем (ДАО).

"За счет ряда проектов, запущенных в 2023-2024 гг., наблюдается рост российского производства радиоэлектронной аппаратуры (в т. ч. автоэлектроники, модулей памяти, комплектующих для вычислительной техники и т. д.), обеспечивший рост спроса на логические ИС, - говорится в исследовании. - Доля ДАО также существенна - это связано с высокой долей промышленного сегмента в структуре рынка РФ, где большая часть спроса приходится на ДАО".

Также в исследовании отмечается, что в настоящее время производственная база российских вендоров ориентирована на создание элементной базы по топологиям 90 нм и выше. При этом подчеркивается, что наблюдается высокая загрузка производственных мощностей, обеспеченная ростом спроса со стороны промышленного сегмента. В то же время затруднен доступ к иностранным контрактным мощностям для производства продукции по передовым технологиям.

Поэтому, по данным исследователей, в России конфигурируются проекты по освоению технологических опций (разработка средств производства, включая материалы, системы автоматизированного проектирования и оборудование) и созданию производств с топологиями ниже 90 нм. Более того, к настоящему времени уже реализуется порядка 55 проектов по созданию российского производственного оборудования.

По оценке экспертов, значительное влияние на развитие отрасли микроэлектроники оказали различные меры господдержки. И окажут в дальнейшем. В том числе за счет разных инструментов помощи для производителей микроэлектроники и радиоэлектронной аппаратуры на всех этапах цепочки создания стоимости.

Речь идет, в частности, о поддержке создания и развития центров разработок, субсидировании разработок в сфере электронных компонентов и микроэлектроники, налоговых льготах для отраслевых НИОКР, о льготном кредитовании и субсидировании производителей, стимулировании спроса на российскую ЭКБ (за счет введения запретов, ограничений и преференций в рамках госзакупок и закупок госкомпаний).

В результате, по прогнозам SP, российский рынок микроэлектроники будет расти до 2030 года на уровне 14% (базовый сценарий) или 20% (оптимистичный). В итоге его объем может вырасти до 794 млрд рублей или до 1,08 трлн рублей.

В первом случае бизнес российских вендоров будет расти на 25% в год, до 352 млрд рублей, что составит 44% от общего объема рынка. При этом заметно изменится структура потребления ЭКБ. Так, доля промышленности сократится до 36%, а доля сегмента производителей вычислительной техники и телекомоборудования увеличится до 35%. Доля сегментов транспорта и потребительских устройств фактически останется без изменений - 14% и 9% соответственно.

В случае оптимистичного сценария бизнес российских вендоров будет расти на 33% в год, до 524 млрд рублей, что составит 48% от общего объема рынка. Структура потребления ЭКБ также претерпит изменения - доля промышленности сократится до 27%, размер сегмента производителей вычислительной техники и телекомоборудования увеличится до 48%, сегментов транспорта и потребительских устройств в целом сохранится на текущем уровне - 14% и 7% соответственно.

Такой спрос на ЭКБ и, соответственно, наращивание объемов ее производства потребует, в свою очередь, развития производства пластин. По данным исследователей, в 2024 году в РФ было произведено 117 тыс. пластин (200 мм). В 2030 году их потребуется уже 387 тыс. При этом подчеркивается, что сейчас большая часть пластин (108 тыс.) используется для производства ЭКБ по топологии 90 нм и больше. В 2030-м, как ожидается, для этих целей будет применяться 252 тыс. пластин. Еще 108 тыс. пластин пойдут на производство ЭКБ по топологии 40-65 нм, 26 тыс. пластин - 28 нм и меньше.

В марте текущего года президент ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") Илья Иванцов в интервью "Интерфаксу" оценивал российский рынок микроэлектроники за 2023 год в 289 млрд рублей, а долю российских производителей на нем - в 20%. При этом он подчеркивал, что рынок относительно консолидирован и на предприятия группы "Элемент" приходится чуть больше 50% российского рынка.

Также он отмечал, что ранее "Элемент" принял инвестпрограмму объемом 92 млрд рублей, направленную, в частности, на расширение существующих и создание новых производственных мощностей.