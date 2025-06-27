ВЭБ.РФ и банки профинансируют строительство четырех объектов БАМа на 1 трлн руб.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в финансировании проекта строительства четырех объектов Восточного полигона ОАО "РЖД", входящих в состав комплексного проекта модернизации ж/д инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, в рамках III этапа его развития.

По сообщению госкорпорации, ВЭБ профинансирует проект на сумму до 500 млрд руб., предоставив транши в синдицированных кредитах, а также направит гарантийную поддержку на сумму до 145 млрд руб.

Проекты ж/д инфраструктуры для БАМа будут профинансированы в партнерстве с коммерческими банками, общий объем привлекаемых долгосрочных синдицированных кредитов превысит 1 трлн руб., сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.

Речь идет о строительстве второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре, на которые в марте прошлого года РЖД и ГК "Бамтоннельстрой-Мост" заключили договоры генподряда. Завершить строительство Кодарского тоннеля планируется к концу 2030 г., строительство вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через р. Амур - до конца 2032 г.

На прошлой неделе в ходе ПМЭФ-2025 замглавы РЖД Андрей Макаров заявил о переносе на год-два сроков реализации III этапа Восточного полигона.

"Восточный полигон - это основной наш проект был, который мы реализовывали последние годы. Но, чтобы вы понимали, в прошлом году объем выполненных работ составил у нас 400 млрд руб. на БАМе и Транссибе и на Красноярской железной дороге, то есть это проект Артышта-Междуреченск-Тайшет, - говорил он. - В этом году мы имеем инвестпрограмму 110 (млрд руб. - ИФ), и на Красноярской дороге мы годовой лимит выработали уже полностью. То есть там подрядчики еще в мае уже закончили все работы, потому что лимит был сокращен кратно. То есть, по проектам БАМа я ожидаю, что там сентябрем-октябрем мы тоже, наверное, завершим все наши работы. И, безусловно, мы открыли движение по всем объектам, которые были в целевых показателях, но открытие движения - это временная эксплуатация. То есть после этого еще необходимо доделать определенный комплекс работ для того, чтобы получить заключение о соответствии, разрешение на ввод и так далее".

По словам Макарова, "ввод в постоянную эксплуатацию пролонгируется и откатывается". "То есть мы более длительный промежуток времени вынуждены будем ехать по объектам, которые не в полной степени готовности. Но это даже в меньшей степени важно. У нас первоначально в программе был заложен уже разворот III этапа реконструкции Восточного полигона. Вот это действительно проблема. Потому что мы выполняли задельное проектирование, мы должны были выйти уже на первые работы с начала этого года. Сейчас это сдвигается минимум на год. Но реально мы видим, что 2 года здесь будет, наверное, сдвижка", - отмечал он.

В мае 2024 г. правительство одобрило запуск III этапа инвестпроекта модернизации ж/д инфраструктуры БАМа и Транссиба до 2035 г., общая стоимость этих работ превышает 3,7 трлн руб. Согласно III этапу развития Восточного полигона, провозная способность магистралей должна вырасти со 180 млн тонн по итогам 2024 г. до 210 млн тонн по итогам 2030 г. и до 270 млн тонн по итогам 2032 г.

Второй этап строительства Восточного полигона был завершен в 2024 г.