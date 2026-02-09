Поиск

РЖД вложат 34 млрд рублей в электрификацию участка между Транссибом и БАМом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2026 году инвестируют около 34 млрд рублей в электрификацию участка между Волочаевкой и Комсомольском-на-Амуре, сообщил телеканалу "Россия 24" глава компании Олег Белозеров, отвечая на вопрос о реализации III этапа модернизации Восточного полигона.

"Деньги на развитие Восточного полигона тоже заложены. Не в том объеме, в котором нам хотелось бы. Но есть приоритеты, которые необходимо доделать - это прежде всего энергетика. Поскольку мы стыкуемся с энергетиками, энергетики должны подать нам энергию на наши тяговые подстанции. Мы должны построить свою часть, они должны построить свою часть. Энергетики двигаются быстро, в графике. И мы должны в этом году построить перемычку, электрифицировать участок между Волочаевкой и Комсомольском-на-Амуре - это между Транссибом и БАМом. А в следующем году мы должны закончить электрификацию уже от Комсомольска-на-Амуре до Ванино. В этом году у нас почти 34 млрд рублей заложены на электрификацию. Мы пока идем в тех рамках, в тех планах, чтобы состыковаться с энергетиками", - сказал топ-менеджер.

II этап модернизации Восточного полигона завершился в 2024 году. В мае 2024 года правительство одобрило запуск III этапа, который должен был стартовать с 2025 года. Однако на ПМЭФ-2025 Андрей Макаров, на тот момент замглавы РЖД по вопросам капстроительства, заявил о переносе на год-два сроков реализации III этапа.

"Восточный полигон - это основной проект, который мы реализовывали последние годы. Но, чтобы вы понимали, в прошлом году (в 2024 году - ИФ) объем выполненных работ составил у нас 400 млрд рублей на БАМе, Транссибе и на Красноярской железной дороге, то есть это проект Артышта-Междуреченск-Тайшет, - говорил он. - В этом году (в 2025 году - ИФ) мы имеем инвестпрограмму 110 (млрд рублей - ИФ), и на Красноярской дороге мы годовой лимит выработали уже полностью. То есть там подрядчики еще в мае уже закончили все работы, потому что лимит был сокращен кратно. По проектам БАМа я ожидаю, что сентябрем-октябрем мы тоже, наверное, завершим все наши работы. И, безусловно, мы открыли движение по всем объектам, которые были в целевых показателях, но открытие движения - это временная эксплуатация. После этого еще необходимо доделать определенный комплекс работ для того, чтобы получить заключение о соответствии, разрешение на ввод и так далее".

По словам Макарова, "ввод в постоянную эксплуатацию пролонгируется и откатывается". "Мы более длительный промежуток времени вынуждены будем ехать по объектам, которые не в полной степени готовности. Но это даже в меньшей степени важно. У нас первоначально в программе был заложен уже разворот III этапа реконструкции Восточного полигона. Вот это действительно проблема. Потому что мы выполняли задельное проектирование, мы должны были выйти уже на первые работы с начала этого года (с 2025 года - ИФ). Сейчас это сдвигается минимум на год. Но реально мы видим, что два года здесь будет, наверное, сдвижка", - говорил он.

По плану реализации III этапа провозная способность магистралей должна вырасти с 180 млн тонн в 2024 гу до 210 млн в 2030 году и до 270 млн - в 2032 году.

Инвестпрограмма РЖД на 2025 год была утверждена в объеме 890,9 млрд рублей, что в 1,4 раза меньше утвержденного объема программы на 2024 год - 1,275 трлн рублей.

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме 713,6 млрд рублей, это на 20% ниже утвержденного объема на 2025 год.

