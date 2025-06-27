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Банк России вступился за таргет в 4% на фоне критики нетерпимости к инфляции

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ по-прежнему считает уровень таргета по инфляции в 4% оптимальным для восприятия населением и бизнесом.

"Мы полагаем, что 4% - это максимальный уровень того, что граждане и бизнес могут воспринимать как низкую инфляцию. Инфляция 6% в год - это уже заметно "невооруженным глазом". Особенно учитывая, что чем выше средний темп инфляции, тем сильнее амплитуда колебаний вокруг него в обе стороны, и разброс роста цен отдельных товаров тоже сильнее", - ответил Банк России в своем телеграм-канале на вопрос, почему цель по инфляции в РФ выбрана на уровне 4%, а не 6% или 8%.

ЦБ отметил, что таргет должен быть таким, чтобы граждане и бизнес не придавали существенного значения происходящему росту цен.

Вопрос о повышении цели по инфляции не стоит, подчеркнул регулятор. Более того, когда инфляция стабилизируется на цели в 4%, будет уместно поставить вопрос о снижении таргета.

Банк России напомнил, что большинство центральных банков имеют цели по инфляции в 2-3%. С учетом этого "даже 4% - довольно много", отметил ЦБ.

"Сейчас инфляция выше цели, но с учетом проводимой денежно-кредитной политики она вернется к 4% в 2026 году и будет находиться вблизи этой цифры в дальнейшем", - подчеркнул регулятор.

Настойчивость Банка России в достижении цели по инфляции неоднократно подвергалась критике. Оппоненты не раз призывали ЦБ отступить от этой политики во благо экономического роста. Очередная дискуссия на эту тему развернулась в рамках ПМЭФ-2025.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина тогда подтвердила намерение регулятора добиться снижения инфляции в РФ до цели в 4%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников попросил проявить немного любви к экономике. "Мы, кажется, все здесь понимаем, что снижение инфляции - это важно. Но мне кажется, мы упрощаем дискуссию - у нас либо инфляция 4%, либо все как в Турции. Мне кажется, между этими полюсами есть еще какая-то зона принятия решения, по которой мы можем обсуждать", - сказал министр на прошлой неделе.

"Я просто за то, чтобы помимо веры в 4% (достижения таргета по инфляции - ИФ) можно хотя бы немножко любви к экономике (к ее росту - ИФ), чуть-чуть", - обратился Решетников к Набиуллиной на сессии в рамках ПМЭФ.

Не делать из таргета по инфляции культ призвал и глава ВТБ Андрей Костин. "Не хочу никого обижать, но на мой взгляд... Я всегда говорил, что инфляция в 40% плоха, конечно, а инфляция в пределах 10%, мне кажется, вообще красота", - сказал он на форуме.

Хроника 07 июня 2024 года – 27 июня 2025 годаИнфляция в России
Максим Решетников Минэкономразвития РФ Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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