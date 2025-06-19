Решетников призвал добавить "любви к экономике" в дискуссию об инфляции

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Обсуждение инфляции не должно скатываться в крайности, когда "либо 4%, либо как в Турции", есть и промежуточная зона принятия решений, нужно "немножко любви к экономике", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ.

"Мы, кажется, все здесь понимаем, что снижение инфляции - это важно. Но, мне кажется, мы упрощаем дискуссию - у нас либо инфляция 4%, либо все как в Турции. Мне кажется, между этими полюсами есть еще какая-то зона принятия решения, по которой мы можем обсуждать", - сказал министр.

"Я просто за то, чтобы помимо веры в 4% (достижения таргета по инфляции - ИФ) можно хотя бы немножко любви к экономике (к ее росту - ИФ), чуть-чуть", - обратился Решетников к сидящей рядом главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.