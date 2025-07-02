Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России, чья настойчивость в достижении таргета по инфляции в размере 4% в последнее время часто становится предметом критики на фоне признаков охлаждения экономики, вновь подтвердил приверженность своей цели.

Тему таргета и его возможного изменения глава ЦБ Эльвира Набиуллина коротко прокомментировала на Финансовом конгрессе в ремарках к выступлению гостя из Турции, страны, к негативному инфляционному опыту которой ЦБ не раз апеллировал в дискуссиях со сторонниками более мягкой ДКП.

Глава Центрального банка Турции Фатих Карахан, выступая на конгрессе, напомнил, что в свое время цель по инфляции в Турции была 5%, а инфляция была в разы выше таргета и продолжала ускоряться. "Мы попытались ее (инфляцию - ИФ) снизить, конечно же, это не ответило ожиданиям, и это очень сложный период, здесь очень много проблем, неспособность достичь цели в 5% подорвала доверие к инфляционным ориентирам и Центральному банку", - заявил Карахан. Он добавил, что, не сумев достичь цели, ЦБ ее поменял, что еще больше подорвало доверие.

"Когда меняется политика в отношении инфляции, и когда цель одна, а инфляция демонстрирует другие показатели, мы сталкиваемся с гораздо большим вредом и убытками, чем могли бы быть", - добавил он.

"Я с вами согласна, что неспособность Центрального банка достичь цели подрывает доверие к Центральному банку. На мой взгляд, попытки поменять недостигнутую цель еще больше подрывают доверие к ценовой стабильности", - заявила Набиуллина.

Дискуссия на тему цели по инфляции в очередной раз развернулась в рамках ПМЭФ-2025.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина тогда подтвердила намерение регулятора добиться снижения инфляции в РФ до цели в 4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил проявить немного любви к экономике. "Мы, кажется, все здесь понимаем, что снижение инфляции - это важно. Но мне кажется, мы упрощаем дискуссию - у нас либо инфляция 4%, либо все как в Турции. Мне кажется, между этими полюсами есть еще какая-то зона принятия решения, по которой мы можем обсуждать", - сказал министр на прошлой неделе.

Не делать из таргета по инфляции культ призвал и глава ВТБ Андрей Костин. "Не хочу никого обижать, но на мой взгляд... Я всегда говорил, что инфляция в 40% плоха, конечно, а инфляция в пределах 10%, мне кажется, вообще красота", - сказал он на ПМЭФ.

На Финансовом конгрессе Костин вернулся к этой теме и задался вопросом, чем плох таргет в 8%.