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МосБиржа начинает рассчитывать основной индекс фондового рынка по выходным

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа 28 июня начинает расчет индекса МосБиржи во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня, сообщается в информации на сайте торговой площадки.

Период расчета индекса в выходные - с 10:00 до 19:00.

Таким образом, индекс МосБиржи будет рассчитываться в течение всех торговых сессий - утренней, основной, вечерней и выходного дня.

В будние дни индекс продолжит рассчитываться в период с 7:00 до 23:50 по московскому времени. При этом в течение основной торговой сессии он рассчитывается с 09:50 до 18:50 и публикуется с использованием тикера IMOEX. В течение всего торгового дня, включая дополнительные сессии, индекс МосБиржи публикуется с использованием тикера IMOEX2. Методики расчета IMOEX и IMOEX2 аналогичны.

Официальным значением закрытия остается значение индекса IMOEX на 18:50.

Торги в выходные проводятся на фондовом рынке Московской биржи в календарные выходные (нерабочие) дни - субботу и воскресенье - с 09:50 до 19:00 и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

Индекс МосБиржи - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

Московская биржа
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