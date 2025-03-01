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Мосбиржа запускает торги по выходным в экспериментальном режиме

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 1 марта начнет проводить торги акциями по выходным в экспериментальном режиме.

Как сообщала биржа, в субботу торги пройдут с 14:10 до 19:00 по Москве, в воскресенье - с 10:00 до 19:00 по Москве. На первом этапе инвесторам будут доступны 53 акции (Мосбиржи, "СПБ биржи", Сбербанка, ВТБ и др).

Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин говорил, что ожидает подключения большинства крупных брокеров к торгам в первые выходные.

Изначально Мосбиржа планировала запуск торгов по выходным в конце второго квартала 2025 года и сразу на двух рынках - фондовом и срочном. "Но увидев существенное увеличение ликвидности и объемов торгов, количества клиентов уже в начале года, по итогам оценки уровня доработок мы приняли решение, что можем запустить в экспериментальном режиме торги в выходные самыми ликвидными акциями на одном рынке в ближайшее время", - пояснял Блохин.

Добавить на торги по выходным паи и инструменты срочного рынка Мосбиржа может ориентировочно в начале июля.

Мосбиржа сообщала, что в 2025 году не планируется проводить торги в выходные 8-9 и 22-23 марта, 19-20 апреля, 24-25 мая, 21-22 июня, 2-3 августа, 20-21 сентября, 25-26 октября, 2 ноября, 6-7 декабря.

Месяц назад торги в субботу и воскресенье запустила "СПБ биржа". Они проводятся с 10:00 до 23:50 по Москве. Инвесторам доступны более 50 бумаг. По данным биржи, объем торгов в выходные 22-23 февраля увеличился до 774,2 млн рублей с 27,56 млн рублей в первые выходные - 1-2 февраля.

Участники рынка начали активно обсуждать с Банком России возможность проведения торгов в выходные в середине 2024 года. Единогласную поддержку в брокерском сообществе эта идея не получила, выступающие против торгов по выходным указывали на невысокий спрос со стороны своих клиентов и потенциальные риски из-за низкой ликвидности. Обеспокоенность по поводу рисков для инвесторов с маржинальными позициями из-за возможной волатильности в эти сессии разделял и регулятор. Как показал опрос ЦБ, в котором приняли участие 28 тыс. инвесторов, большинство (78,5%) торговать по выходным "не очень хотят".

Банк России в пятницу сообщил, что для минимизации рисков для бирж и их клиентов предписал считать торги по выходным дополнительной сессией понедельника и на первом этапе установить размер ценового коридора в пределах 3% от стоимости бумаг, которая сложилась по итогам пятницы. Регулятор также рекомендовал допускать к торгам высоколиквидные акции. "Такие ограничения направлены на то, чтобы избежать повышенной волатильности на рынке", - отмечал ЦБ.

Регулятор подчеркивал, что будет отслеживать торговую активность участников, качество ценообразования и допущенные к торгам инструменты. "Все это позволит оценить возможность масштабирования торгов в выходные и будет учитываться при принятии решения о необходимости введения дополнительных ограничений", - заключили в ЦБ.

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