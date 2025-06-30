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"Мечел" обсуждает продажу активов, в первую очередь энергетических

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Мечел" обсуждает продажу активов, в первую очередь энергетических - "Кузбассэнергосбыта" и Южно-Кузбасской ГРЭС, сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Коржов.

"Мы исходим из того, что есть активы, которые, если выводить из группы, существенно не повлияют на денежный поток и на операционную деятельность. Например, это "Кузбассэнергосбыт", Южно-Кузбасская ГРЭС. У нас есть маленький завод - Вяртсильский метизный завод - тоже сильно не пострадаем, ЮУНК ("Южуралникель" - ИФ) - тоже на сегодняшний день рассматриваем, "Москокс" - потенциально да, в случае если будет интересная цена", - сказал он.

"В первую очередь сейчас рассматриваем продажу "Кузбассэнергосбыта" и Южно-Кузбасской ГРЭС, активно ведем разговоры по этим активам", - добавил Коржов.

Мечел Олег Коржов
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