В "Мечеле" допустили сокращение годовой отгрузки угля в худшем случае на 25%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Мечел" в 2025 году может сократить продажи угля на четверть к уровню 2024 года, сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Коржов.

"Относительно прошлого года мы планируем где-то на 25% снизить объемы отгрузки угля. Это пессимистичный сценарий. Если будут меняться условия внутренние и внешние, то эта цифра будет другой", - сказал он.

"Несмотря на то, что кризис начался в угольной промышленности где-то с весны прошлого года, и мы еще осенью понимали, что ситуация в отрасли будет тяжелой в следующем году, мы до последнего держали наши коллективы и не снижали объемы производства, надеясь на то, что ситуация как-то выправится. Собственно, почти все компании жили в этой парадигме. Мы только одну шахту - Ольжерасскую-Новую - приостановили в прошлом году. В этом году в I квартале, стиснув зубы, продолжали все финансировать, но мы видели, что каждая тонна, которую мы добываем и реализуем, приносит дополнительные убытки, оттягивает денежный поток. Поэтому мы, после долгих дискуссий, приняли решение о сокращении объемов производства", - сказал глава "Мечела".

Так, на "Южном Кузбассе" группа серьезно снизила объемы производства нерентабельных на сегодняшний день марок угля.

"На "Якутугле" мы не планировали сильно уменьшать объемы - там хороший высокомаржинальный уголь и не сильно дорогая логистика. Поэтому мы планировали уменьшить объем производства не больше чем на 10-15%. Но пожар, который произошел на угольном складе обогатительной фабрики, привел к тому, что производство пришлось существенно сократить", - отметил Коржов.

По его словам, запустить фабрику "Нерюнгринская" компания планирует в октябре. На сегодняшний день на "Якутугле" продолжается добыча рядового угля, который обогащается на мощностях "Южного Кузбасса".

Металлургический дивизион группы "Мечел" работает с обычной загрузкой, добавил Коржов. "Те объемы, которые мы раньше производили, мы в принципе и производим. В отличие от компаний, у которых был достаточно большой объем реализации на экспорт, у нас весь сортамент ориентирован на внутренний рынок. Конечно, эти компании переориентировались на внутренний рынок, но к счастью, по сортаменту они с нами не сильно пересекаются: они не могут делать рельсы, балку, лист, нержавейку, качественный прокат, спецстали, которые мы производим. Поэтому, в принципе, на нас этот фактор серьезно не повлиял", - объяснил он.

В 2024 году "Мечелу" впервые за несколько лет удалось показать рост добычи угля (+5%, до 10,9 млн тонн).

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) за 2024 год увеличились на 30%, до 4 млн тонн, энергоугля - на 28%, до 3 млн тонн. Объем реализации пылеугольного топлива (PCI) и антрацита составил еще примерно по 1 млн тонн.

Со II квартала 2024 года, после попадания в SDN List, "Мечелу" пришлось перенаправить продажи угля с экспорта на внутренний рынок.

В I квартале 2025 года "Мечел" сократил добычу угля на 27% к предыдущему кварталу и на 17% к аналогичному периоду 2024 года (до 2,1 млн тонн) на фоне охлаждения спроса и снижения цен до многолетних минимумов.