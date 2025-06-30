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Греф отметил, что Сберу надо набрать форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году

Греф отметил, что Сберу надо набрать форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году
Фото: Евгений Филиппов/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Следующий год будет не самым простым для банковского сектора, Сбербанку надо набрать хорошую форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

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"Да, конечно, 2025 год не обещает быть простым. Мы уже, собственно говоря, прожили, можно сказать, без малого первое полугодие. И мы видим, что он складывается очень непросто. Но вы сказали про будущее. В будущее, мы смотрели все-таки, опираясь на прошлое. Вы знаете, что Сбер в качестве своей, наверное, фирменной привычки всегда достигать результат, какие бы сложные времена его ни преследовали, поэтому в этом году, несмотря на все сложности, я надеюсь, что мы выполним все наши планы", - заявил он в интервью в рамках годового собрания акционеров.

"Кстати, 2026 год обещает быть тоже не самым простым, поэтому нам надо за 2025 год набрать хорошую форму, чтобы в 2026 году не разочаровать наших инвесторов (...) Пока сложно говорить, о том, будет сложнее или нет. Уже сейчас видно... Конечно, будет зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика, естественно, ставок Центрального банка. Но уже видно, что он не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 2026 года уже сейчас как минимум видна. Он не будет простым для бизнеса, соответственно, он не будет простым для банков", - добавил Греф.

Сбербанк Сбер Герман Греф
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