Сбербанк снова снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в очередной раз снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам.

Как говорится в сообщении банка, с 30 июня максимальные ставки по вкладам "Лучший %" и "СберВклад" на срок 4-5 месяцев составят 18% (сейчас - 19%).

С 30 июня банк также планирует снизить минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт (п.п.). Сейчас ставка по кредитам наличными начинается от 22,9%.

С 1 июля Сбер снизит ставки по ипотеке на 0,5-2 п.п. в зависимости от первоначального взноса. Также банк введет скидку 1 п.п. на кредиты в ИЖС для строительства быстровозводимых домов.

Банк России в июне вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% годовых. Сбербанк после этого заявил о снижении ставок по вкладам, накопительным счетам, ипотеке и потребкредитам.

На прошлой неделе первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв допустил очередное снижение ставок по депозитам и кредитам до заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 25 июля.