Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2024 год в 34,84 руб./акция

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 786,9 млрд рублей

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении кредитной организации.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Набсовет рекомендовал 768 млрд рублей оставить нераспределёнными.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 2024 году выросла на 5% - до 1 трлн 554,9 млрд рублей. Банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд рублей.

Аналитики ранее прогнозировали, что Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2024 год 50% от чистой прибыли по МСФО, что, по их расчетам, составляло 35 рублей на акцию.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 18 июля 2025 года.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 30 июня в дистанционном формате, дата закрытия реестра для участия в собрании - 5 июня 2025 года.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Банк к концу 2024 года восстановил коэффициент достаточности капитала группы до 13,3%.

Сбербанк за 2023 год выплатил дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк совокупно направил 752,1 млрд рублей (49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД).

Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.