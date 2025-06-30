Nissan попросил у поставщиков отсрочку платежей для высвобождения ликвидности

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. обратился к ряду поставщиков за отсрочкой платежей, рассчитывая высвободить краткосрочную ликвидность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переписку сотрудников по e-mail и внутренние документы компании.

Главный исполнительный директор Айван Эспиноза, возглавивший Nissan в апреле, ранее анонсировал план сокращения 15% рабочих мест и закрытия семи заводов. Реализация этих мер, как ожидается, позволит добиться экономии на ежегодных расходах в размере 500 млрд иен ($3,4 млрд) в течение двух лет.

Компания зафиксировала чистый убыток в $4,5 млрд по итогам завершившегося в марте фингода на фоне снижения спроса на автомобили, а также медленного обновления линейки моделей.

Теперь она просит отсрочки платежей у некоторых поставщиков из Великобритании и Евросоюза, чтобы сохранить больше ресурсов на конец первого финквартала (апрель-июнь). Из сообщений электронной почты, которыми обменивались сотрудники Nissan, становится ясно, что автопроизводитель обращается с такой просьбой к поставщикам не впервые, при этом он не принуждает их идти на эти условия. Так, Nissan сообщила Reuters, что предлагает некоторым из поставщиков более выгодные условия сотрудничества.

"Они могут выбрать: получить оплату немедленно или согласиться на более поздний платеж с процентами", - заявили в компании.

Акции Nissan подешевели на 0,4% по итогам торгов в Токио в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.