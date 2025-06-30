Поиск

Nissan попросил у поставщиков отсрочку платежей для высвобождения ликвидности

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. обратился к ряду поставщиков за отсрочкой платежей, рассчитывая высвободить краткосрочную ликвидность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переписку сотрудников по e-mail и внутренние документы компании.

Главный исполнительный директор Айван Эспиноза, возглавивший Nissan в апреле, ранее анонсировал план сокращения 15% рабочих мест и закрытия семи заводов. Реализация этих мер, как ожидается, позволит добиться экономии на ежегодных расходах в размере 500 млрд иен ($3,4 млрд) в течение двух лет.

Компания зафиксировала чистый убыток в $4,5 млрд по итогам завершившегося в марте фингода на фоне снижения спроса на автомобили, а также медленного обновления линейки моделей.

Теперь она просит отсрочки платежей у некоторых поставщиков из Великобритании и Евросоюза, чтобы сохранить больше ресурсов на конец первого финквартала (апрель-июнь). Из сообщений электронной почты, которыми обменивались сотрудники Nissan, становится ясно, что автопроизводитель обращается с такой просьбой к поставщикам не впервые, при этом он не принуждает их идти на эти условия. Так, Nissan сообщила Reuters, что предлагает некоторым из поставщиков более выгодные условия сотрудничества.

"Они могут выбрать: получить оплату немедленно или согласиться на более поздний платеж с процентами", - заявили в компании.

Акции Nissan подешевели на 0,4% по итогам торгов в Токио в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.

Nissan
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Греф отметил, что Сберу надо набрать форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году

Греф отметил, что Сберу надо набрать форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году

Трамп назначит новым главой ФРС кандидата, готового снижать ставки

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Польша планирует увеличить производство снарядов в пять раз

В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала

В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала

Brent подешевела до $66,65 за баррель

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в атомной энергетике

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Комитет ГД потребовал пояснений по рекордным доходам от операций по ЕКС

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана403 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6632 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });