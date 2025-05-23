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Расходы Nissan на сокращение штата составят $418 млн в этом фингоду

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сокращение рабочих мест, объявленное ранее японским автопроизводителем Nissan в рамках реструктуризации компании, обойдется в 60 млрд иен ($418 млн) в этом финансовом году, который начался в апреле.

Оценка расходов была представлена главным финансовым директором компании Джереми Папеном аналитикам, говорится в стенограмме телефонной конференции, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Nissan планирует уволить порядка 20 тыс. сотрудников, или 15% глобального штата, а также закрыть 7 из 17 заводов, в том числе в Японии.

В 2024 фингоду, который завершился в марте, автопроизводитель зафиксировал чистый убыток в размере 670,9 млрд иен ($4,5 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 426,6 млрд иен годом ранее. Операционная прибыль сократилась в 8 раз до 69,8 млрд иен, выручка снизилась менее чем на 1% до 12,63 трлн иен.

Согласно прогнозу Nissan, выручка в 2025 фингоду составит около 12,5 трлн иен. Компания ожидает сохранения сложных деловых условий из-за жесткой конкуренции, колебаний валютных курсов и инфляционного давления.

Nissan
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