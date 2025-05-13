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Nissan подтвердила планы сократить 20 тыс. человек и число предприятий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. анонсировал план восстановления бизнеса, включающий сокращение рабочих мест и числа предприятий.

Компания не стала давать прогнозы чистой и операционной прибыли на 2025 финансовый год, начавшийся в апреле, отметив неопределенность, связанную с последствиями торговых пошлин.

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Как говорится в сообщении Nissan, компания сократит 20 тыс. рабочих мест к 2027 году (включая объявленное ранее сокращение 9 тыс. рабочих мест) и уменьшит число предприятий по выпуску автомобилей до 10 с 17. Кроме того, она оптимизирует операции по производству автокомпонентов и откажется от запланированного строительства аккумуляторного завода в Японии.

План, получивший название "Re:Nissan", призван "повысить производительность операций и создать более компактный и устойчивый бизнес, способный быстро адаптироваться к изменениям на рынке", говорится в сообщении.

Он предполагает достижение общей экономии на ежегодных расходах в размере 500 млрд иен ($3,4 млрд) по сравнению с уровнем прошлого фингода.

В 2024 фингоду автопроизводитель зафиксировал чистый убыток в размере 670,9 млрд иен ($4,5 млрд) из-за расходов, связанных с реструктуризацией. Годом ранее он получил чистую прибыль в 426,6 млрд иен. Операционная прибыль Nissan в минувшем фингоду сократилась в 8 раз, до 69,8 млрд иен, выручка снизилась менее чем на 1%, до 12,63 трлн иен.

В четвертом финквартале чистый убыток компании составил 676 млрд иен, операционная прибыль - 5,8 млрд иен, выручка - 3,490 трлн иен.

Глобальные продажи автомобилей Nissan в 2024 фингоду остались примерно на уровне предыдущего фингода, составив 3,346 млн единиц.

Согласно прогнозу компании, выручка в 2025 фингоду составит 12,5 трлн иен. Nissan ожидает сохранения сложных деловых условий из-за жесткой конкуренции, колебаний валютных курсов и инфляционного давления.

Акции Nissan подорожали на 3% по итогам торгов в Токио во вторник. Компания опубликовала план оживления бизнеса и годовую отчетность уже после закрытия рынка. С начала текущего года капитализация Nissan снизилась на 25,7%.

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