"Интеррос" готов инвестировать 5 млрд рублей за пять лет в проекты "Роснано"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос" Владимира Потанина создала фонд "Заря" для инвестиций в высокотехнологичные проекты "Роснано", говорится в совместном сообщении сторон. Соглашение об инвестициях подписали генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин и председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов.

Планируется, что в течение пяти лет сумма инвестиций в фонд достигнет 5 млрд рублей.

Ключевая задача фонда - стратегическое управление высокотехнологичными проектами, привлечение частного капитала, а также поиск и внедрение новых форм финансирования.

Средства фонда будут направлены на развитие высокотехнологичных проектов, подготовленных для инвестирования управляющей компанией, в которую войдут основатели этих проектов в "Роснано".

Среди первых объектов инвестирования - проект по созданию "дизайна" отечественного чипа для инновационных систем высокоточной навигации; платформа Hyper - система комплексного развития электродвижения в регионах России; экологический проект с использованием экономики замкнутого цикла по утилизации техногенных образований.