"Т-Технологии" получили контроль над совладельцем сервиса для предпринимателей "Точка"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" получило контроль над МКООО "Каталитик Пипл", в число активов которого входит 64% АО "Точка", сообщила группа.

"Т-Технологии" отмечают, что первоначально инвестировали в "Каталитик пипл" в рамках сделки по интеграции Росбанка, довели долю в компании до 50,01% во втором квартале 2025 года (с этого момента она будет консолидироваться в отчетности группы).

"Интеррос" отмечает, что на базе "Каталитик пипл" создано совместное предприятие. Контрольный пакет у "Т-Технологий", 49,99% остались у "Интерроса", говорится в сообщении холдинга.

В середине мая уставный капитал компании "Каталитик пипл" увеличился с 2,9 млн рублей сразу до 149,9 млрд рублей.

"В капитал "Каталитика" внесены уже имеющиеся инвестиции, а также привлеченное финансирование под возможные аналогичные по потенциальным синергетическим эффектам проекты", - заявили "Т-Технологии".

"Средства будут использованы для будущих инвестиций в инновационные и высокотехнологичные проекты", - отметил "Интеррос".

Один из ключевых активов "Каталитик пипл" сейчас - цифровой банк для предпринимателей "Точка", в нем компания владеет 64% акций. Акционерами банка также выступают VK и 1С, отмечается в сообщении "Интерроса". "При этом в капитале "Точки", как и ранее, ни один из акционеров не является контролирующим", - подчеркнул холдинг.

Предполагается, что "Точка" продолжит развиваться в качестве самостоятельного бизнеса под управлением действующей команды менеджмента.

"В "Точке" не ожидаются структурные изменения. Компания сохраняет операционную независимость и продолжит реализовывать собственную стратегию. Ни один из акционеров "Точки" по-прежнему не имеет контрольного пакета. С появлением нового инвестора "Точка" укрепит позиции на банковском рынке. Стратегическое партнерство с технологическими лидерами - 1С, VK, "Т-Технологиями" и другими компаниями - позволяют "Точке" предлагать предпринимателям качественные и востребованные продукты для развития бизнеса", - прокомментировал глава банка "Точка" Андрей Завадских.

Ожидается, что компании "Т-Технологий" и "Точка" продолжат совместные проекты в области обслуживания клиентов МСБ.

"Партнерство "Точки" с компаниями экосистемы "Интерроса" на базе "Каталитик пипл", в частности сотрудничество с "Т-Технологиями", позволит раскрыть потенциал синергий в области обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса. Партнерство с Т-Банком уже реализуется через выдачу кредитов Т-Банка через кредитную платформу "Точки", - заявил "Интеррос".

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.

Консорциум инвесторов, во главе с "Интерросом", летом 2023 года приобрел 90,01% "Точки" на торгах, организованных банком "Траст", за 41,5 млрд рублей, консолидировав все 100% компании. До этого консорциум через Catalytic People контролировал 9,99% акций "Точки".

"Точка" - цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Банк работает на собственной универсальной лицензии. В сделку между "Трастом" и консорциумом инвесторов вошли АО "Точка" и все дочерние компании, включая банк "Точка".