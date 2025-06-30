BIS ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за возросшей неопределенности

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Перспективы роста мировой экономики ухудшились на фоне возросшей неопределенности и разрушения давно существующих экономических связей, говорится в ежегодном отчете Банка международных расчетов (BIS).

Финансовые рынки испытали значительную волатильность в ответ на частые, непредсказуемые заявления о торговой политике.

"Базовый прогноз мягкого экономического роста и умеренной инфляции омрачен возросшей политической неопределенностью, в то время как существующие уязвимости в реальной экономике и финансовой системе могут потенциально усилить негативное влияние потрясений и неблагоприятных изменений в политике", - говорится в сообщении.

До начала 2025 года казалось, что мировая экономика идет по пути "мягкой посадки". Во втором полугодии 2024 года ожидалось, что инфляция приблизится к целевым показателям на фоне продолжающегося умеренного экономического роста.

"Однако в настоящее время глобальная среда характеризуется сбоями в торговле и ростом геополитической напряженности, перемежающимися периодами повышенной волатильности финансовых рынков", - отмечается в обзоре.

Торговая напряженность и раздробленность геополитики рискуют обнажить глубокие линии разлома в мировой финансовой системе, заявил журналистам глава BIS Агустин Карстенс. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, инициированная США торговая война и другие изменения в политике подрывают давно устоявшийся экономический порядок. Мировая экономика переживает "поворотный момент", вступая в "новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости", которая проверяет доверие общественности к институтам, включая центральные банки, отметил Карстенс.

Он сказал, что рост протекционизма и фрагментация торговли "вызывают особую обеспокоенность", поскольку они усугубляют уже длящийся десятилетиями спад экономики и роста производительности. Также есть свидетельства того, что мировая экономика становится менее устойчивой к потрясениям, поскольку старение населения, изменение климата, геополитика и проблемы с цепочками поставок - все это способствует более нестабильной среде.

Высокий и растущий уровень государственного долга увеличивает уязвимость финансовой системы к процентным ставкам и снижает способность правительств тратить средства для выхода из кризисов. "Эта тенденция не может продолжаться", - сказал Карстенс, имея в виду растущий уровень долговых обязательств, при этом более высокие военные расходы могут еще больше увеличить долг.

Главный экономический советник BIS Хен Сон Шин в ходе презентации годового отчета также отметил резкое падение доллара США. Курс упал на 10% с начала года и находится на пути к самому большому падению за первое полугодие с начала эпохи свободно плавающего обменного курса в начале 1970-х годов.

Банк международных расчетов был основан в 1930 году. Он является центром монетарных и экономических исследований. BIS участвует в финансовых сделках центральных банков, а также является агентом или доверенным лицом в международных финансовых операциях. Центральный офис банка находится в Базеле (Швейцария).