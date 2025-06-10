Прогноз экспорта этана из США понижен на 24% из-за торговой войны с Китаем

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экспорт этана из США в 2025 году будет на 24% меньше, чем предполагалось месяц назад, и составит 410 тысяч б/с, а оценка 2026 года снижена на 51% - до 310 тысяч б/с, говорится в июньском отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"4 июня компания Enterprise Products Partners объявила, что Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США выпустило уведомление об отклонении заявок на получение лицензий на экспорт этана в Китай. В случае реализации эти отказы, вероятно, значительно сократят экспорт этана из США, поскольку почти половина экспорта этана из США идет в Китай. Весь импорт этана в Китай поступает из Соединенных Штатов", - сказано в отчете.

Также снижен прогноз производства этана в США как на 2025, так и на 2026 год, поскольку Минэнерго ожидает, что без возможности для экспорта этан не будет выделяться из потока природного газа. Прогноз добычи на 2025 год снижен на 4,2% - до 2,8 млн б/с, на 2026 год оценка снижена на 12,1% - до 2,7 млн б/с.

В ходе торговых войн Китай ввел пошлину в 125% на импорт этана из США, но затем отменил ее.