НТБ с 1 июля приостанавливает продажу зерна из интервенционного фонда

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ) с 1 июля приостанавливает товарные интервенции на рынке зерна.

"В соответствии с письмом агента (АО "ОЗК") биржевые торги по реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда, проводимые в рамках исполнения распоряжения правительства РФ от 26 декабря 2024 года №4053-р, будут приостановлены с 1 июля 2025 года", - говорится в сообщении биржи.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. За этот период из фонда было продано 115 425 тонн зерна на 1,769 млрд рублей. Затем был перерыв до 27 января 2025 года.

По данным НТБ, с 27 января по 30 июня 2025 года было продано 282,18 тыс. тонн зерна на 3,7 млрд рублей.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.