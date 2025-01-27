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Товарные интервенции на рынке зерна РФ продолжились с продажи почти 4,6 тыс. т пшеницы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Объем проданного из госфонда зерна в понедельник составил 4,59 тыс. тонн на 72,3 млн рублей, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ).

Все проданное зерно – пшеница 3 класса урожаев 2022 и 2023 годов.

Товарные интервенции (продажа зерна из госфонда) возобновились после перерыва с конца декабря. Следующие торги назначены на 28-30 января.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. За это время из фонда было продано 115,425 тыс. тонн зерна на 1,769 млрд рублей. С учетом торгов в понедельник общий объем продаж составил 120,015 тыс. тонн более чем на 1,8 млрд рублей.

В настоящее время в фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его – пшеница.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Зерно, закупленное в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки, сообщалось в пресс-релизе правительства.

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен – выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

НТБ Национальная товарная биржа
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