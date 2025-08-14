Поиск

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг России во втором квартале 2025 года увеличился на $5,5 млрд, или на 1,7%, до $323 млрд с $317,547 млрд, сообщает сайт Банка России.

Внешние обязательства страны в первом квартале выросли на $26,7 млрд, или на 9,2%, с $290,8 млрд. В результате за первое полугодие 2024 года внешний долг России увеличился на $32,2 млрд, или на 11,1%.

В комментарии ЦБ говорится, что динамика показателя в первой половине 2025 года определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики увеличилась за второй квартал на $2,3 млрд, или на 1,2%, до $196,8 млрд, за полугодие - на $20,8 млрд, или на 11,8%, с $176,0 млрд.

В то же время задолженность банковского сектора (банки и ЦБ РФ) увеличилась за второй квартал на $1,7 млрд, или на 1,7%, до $102,8 млрд. За полугодие эта задолженность стала больше на $7,3 млрд, или на 7,6%, с $95,5 млрд.

Задолженность органов госуправления увеличилась за второй квартал на $1,4 млрд, или на 6,6%, до $23,4 млрд, за первое полугодие - на $4,1 млрд, или на 21,2%, с $19,3 млрд.

Внешние обязательства России в 2024 году уменьшились на $27,5 млрд, или на 8,6%, до $290,8 млрд с $318,3 млрд.

