ГК "Эфко" приобрела 100% "Тульского пищевого комбината"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - АО "Эфко Продукты питания" (входит в ГК "Эфко") приобрело 100% долей ООО "Тульский пищевой комбинат" (ТПК). Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 10 июля.

По данным ТПК, его уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. На момент создания компании в феврале 2024 года единственным учредителем был Максим Сапронов.

В материалах тульской компании сообщается, что в 2025 году на комбинате начнется производство майонеза под брендом "Слобода", еще через год запланирован запуск производства шоколада и глазурей.

Ранее сообщалось, что ГК "Эфко" планирует инвестировать порядка 10 млрд рублей в производство растительного масла в Тульской области. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию компании Владислав Романцев.

"Постепенно Тульский пищевой комбинат станет одной из четырех крупнейших и самых автоматизированных производственных площадок "Эфко", - заявил тогда Романцев.

Сообщалось также, что ГК "Эфко" планирует инвестировать 20 млрд рублей в создание в Тульской области пищевого комбината по производству шоколада и глазурей. Проект планируется реализовывать в несколько этапов в течение 10 лет.

"Эфко" - один из крупнейших в России производителей продуктов питания, специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонеза и кетчупа. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане, способны перерабатывать свыше 4,5 млн тонн масличных в год.

Компания диверсифицирует бизнес за счет развития собственного инновационного центра, разработки растительного мяса и молока, венчурных инвестиций в фудтех и биотехнологии. Годовой оборот компании превышает 275 млрд рублей.