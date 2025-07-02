Росстат оценил инфляцию с 24 по 30 июня в 0,07%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года - 3,76%.

Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля).

Цены на плодоовощную продукцию с 24 по 30 июня снизились на 0,1% (после уменьшения на 0,3% с 17 по 23 июня), в том числе картофель и капуста подешевели на 1,5%, помидоры - на 1,3%. Одновременно выросли цены на морковь - на 2,5%, яблоки - на 1,3% и огурцы - на 1,2%.

Снизились за неделю цены на яйца куриные - на 1,6%.

Среди непродовольственных товаров стали дешевле смартфоны - на 1,1%, телевизоры - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,2%, на дизельной топливо - на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляциюна 30 июня на уровне 9,39%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 24 по 30 июня 2025 года инфляция составила 0,07% н/н. На продовольственные товары умеренный рост цен на 0,06% н/н. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции (на 0,15% н/н). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,08% н/н. В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (0,01% н/н). В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,25% н/н", - говорится в докладе министерства.

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% с 21%.

Снизив ставку до 20%, ЦБ оставил свое заявление без направленного сигнала, при этом сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ убрал из заявления свой прогноз по инфляции на 2025 год (заседание не было опорным и формально ЦБ не обязан был публиковать прогноз по инфляции, но обычно делает это и на не опорных заседаниях). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 июня заявила, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил в начале этой недели зампред Банка России Алексей Заботкин.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках ПМЭФ заявил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Как сообщалось в середине июня в релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (снизился с 7,1% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,8%).