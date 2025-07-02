Поиск

Glencore объявила о выкупе акций на $1 млрд после продажи агробизнеса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Glencore Plc, одна из ведущих мировых диверсифицированных сырьевых групп, анонсировала новую программу обратного выкупа акций на сумму до $1 млрд после завершения сделки по продаже сельскохозяйственного подразделения Viterra.

Программа стартует 7 июля и будет завершена в феврале 2026 года.

Glencore 2 июля закрыла сделку по продаже Viterra американской Bunge Ltd. В результате компания получила 16,4% акций Bunge и около $900 млн денежными средствами, которые и будут направлены на выкуп акций.

В феврале компания уже объявляла buyback на $1 млрд.

Акции Glencore падали до минимума за четыре года в апреле на фоне внешнеторговых рисков и коррекции на рынке металлов. С тех пор они частично восстановились, однако за последние 12 месяцев компания потеряла около 35% капитализации.

Bunge Glencore Viterra США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Глава РСХБ не исключил внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года

Глава РСХБ не исключил внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом
Инфляция в России

Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Греф заявил, что снижение ставки ЦБ на 100 или 200 б.п. будет неощутимо для экономики

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });