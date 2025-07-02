Glencore объявила о выкупе акций на $1 млрд после продажи агробизнеса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Glencore Plc, одна из ведущих мировых диверсифицированных сырьевых групп, анонсировала новую программу обратного выкупа акций на сумму до $1 млрд после завершения сделки по продаже сельскохозяйственного подразделения Viterra.

Программа стартует 7 июля и будет завершена в феврале 2026 года.

Glencore 2 июля закрыла сделку по продаже Viterra американской Bunge Ltd. В результате компания получила 16,4% акций Bunge и около $900 млн денежными средствами, которые и будут направлены на выкуп акций.

В феврале компания уже объявляла buyback на $1 млрд.

Акции Glencore падали до минимума за четыре года в апреле на фоне внешнеторговых рисков и коррекции на рынке металлов. С тех пор они частично восстановились, однако за последние 12 месяцев компания потеряла около 35% капитализации.