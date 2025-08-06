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Полугодовой чистый убыток Glencore вырос в 2,8 раза

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Glencore Plc, одна из ведущих мировых диверсифицированных сырьевых групп, в первом полугодии 2025 года увеличила чистый убыток в 2,8 раза, при этом ее выручка практически не изменилась.

В январе-июне чистый убыток компании составил $655 млн, или 5 центов на акцию, против $233 млн, или 2 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная EBITDA сократилась на 14% - до $5,43 млрд, скорректированная EBIT - на 37%, до $1,8 млрд.

Выручка составила $117,396 млрд против $117,091 млрд годом ранее.

Ухудшение финансовых показателей компания объяснила в том числе, снижением цен на уголь и сокращением производства меди.

Чистый долг Glencore на конец июня составлял $14,47 млрд, что почти на 30% выше показателя на конец 2024 года.

Компания заявила, что сохранит первичный листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), поскольку его "перевод в США на данный момент не будет способствовать росту стоимости акций".

За последние 12 месяцев капитализация Glencore упала почти на 29%, тогда как фондовый индекс FTSE 100 вырос более чем на 12%.

Glencore LSE США
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