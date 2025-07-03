Поиск

Monte Paschi направит акционерам Mediobanca официальное предложение о покупке

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena сообщил, что направит акционерам конкурирующего Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA официальное предложение о покупке.

ЭкономикаMonte Paschi получил разрешение ЕЦБ на покупку конкурирующего MediobancaЧитать подробнее

Предложение будет действовать с утра 14 июля до вечера 8 сентября.

Ранее сделку, против которой выступает руководство Mediobanca, одобрил регулятор итальянского финансового сектора. Это было последнее необходимое регуляторное одобрение для сделки.

Сделка была анонсирована в январе текущего года. Monte Paschi оценил конкурента в 13,3 млрд евро и намерен оплатить покупку собственными акциями.

Банк ранее заявлял, что для успешного слияния ему нужно согласие 67% акционеров Mediobanca. Если предложение примет менее 50% акционеров Mediobanca, Monte Paschi должен будет предоставить итальянскому регулятору план дальнейших действий в течение трех месяцев.

Объединение Monte Paschi и Mediobanca может привести к созданию третьего по величине банка Италии после Intesa Sanpaolo и UniCredit. Monte Paschi, являющийся старейшим банком мира, по-прежнему частично принадлежит государству, которое постепенно сокращает долю в нем, приобретенную в 2017 году вместе с предоставлением помощи фининституту.

Акции Monte Paschi с начала года подорожали на 3,3%, тогда как Mediobanca прибавил 31% капитализации.

Monte Paschi UniCredit Mediobanca Италия Intesa Sanpaolo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России в июне продажи легковых автомобилей и LCV упали на 27,5% г/г

В России в июне продажи легковых автомобилей и LCV упали на 27,5% г/г

Индекс PMI сферы услуг России в июне упал до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае

Индекс PMI сферы услуг России в июне упал до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае

Нефть Brent подешевела до $68,56 за баррель после роста накануне

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Глава РСХБ не исключил внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года

Глава РСХБ не исключил внедрение цифрового рубля в массовый оборот раньше осени 2026 года

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом
Инфляция в России

Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6650 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });