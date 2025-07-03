Monte Paschi направит акционерам Mediobanca официальное предложение о покупке

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena сообщил, что направит акционерам конкурирующего Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA официальное предложение о покупке.

Предложение будет действовать с утра 14 июля до вечера 8 сентября.

Ранее сделку, против которой выступает руководство Mediobanca, одобрил регулятор итальянского финансового сектора. Это было последнее необходимое регуляторное одобрение для сделки.

Сделка была анонсирована в январе текущего года. Monte Paschi оценил конкурента в 13,3 млрд евро и намерен оплатить покупку собственными акциями.

Банк ранее заявлял, что для успешного слияния ему нужно согласие 67% акционеров Mediobanca. Если предложение примет менее 50% акционеров Mediobanca, Monte Paschi должен будет предоставить итальянскому регулятору план дальнейших действий в течение трех месяцев.

Объединение Monte Paschi и Mediobanca может привести к созданию третьего по величине банка Италии после Intesa Sanpaolo и UniCredit. Monte Paschi, являющийся старейшим банком мира, по-прежнему частично принадлежит государству, которое постепенно сокращает долю в нем, приобретенную в 2017 году вместе с предоставлением помощи фининституту.

Акции Monte Paschi с начала года подорожали на 3,3%, тогда как Mediobanca прибавил 31% капитализации.