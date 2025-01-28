Совет директоров Mediobanca отклонил предложение Monte Paschi о покупке за 13,3 млрд евро

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет директоров итальянского Mediobanca Banca di Credito Finanziario отклонил предложение о покупке, поступившее 24 января от его конкурента - Banca Monte dei Paschi di Siena.

Monte Paschi предложил акционерам Mediobanca по 23 собственные новые бумаги за каждые 10 их акций. Исходя из стоимости бумаг Monte Paschi в 6,9531 евро на закрытие рынка 23 января (последний день до подачи предложения), банк оценил Mediobanca в 15,992 евро за акцию, или 13,3 млрд евро в целом.

"Предложение не было согласовано и должно рассматриваться как противоречащее интересам наших акционеров", - заявил Mediobanca после заседания совета.

Акции Monte Paschi дешевеют во вторник в Милане на 2% до 6,25 евро. Бумаги Mediobanca подешевели на 3,3%. Капитализация Monte Paschi на закрытие торгов в понедельник составляла 8,01 млрд евро, Mediobanca - 13,34 млрд.

Объединение Monte Paschi и Mediobanca привело бы к созданию третьего по величине банка Италии после Intesa Sanpaolo и UniCredit.

Monte Paschi, старейший банк мира, по-прежнему частично принадлежит государству (на 11,7%), которое постепенно сокращает долю в нем, приобретенную в 2017 году вместе с предоставлением помощи фининституту.