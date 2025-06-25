Monte Paschi получил разрешение ЕЦБ на покупку конкурирующего Mediobanca

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) разрешил итальянскому Banca Monte dei Paschi di Siena приобрести конкурирующий Mediobanca.

Как говорится в сообщении Monte Paschi, регулятор выдал ему разрешение на прямую покупку контрольного пакета акций Mediobanca и косвенное приобретение контроля над его подразделениями Mediobanca Premier и Compass Bank.

В апреле банк уже получил необходимое разрешение на сделку от итальянского регулятора.

Monte Paschi сделал предложение о покупке Mediobanca в январе текущего года, оценив конкурента в 13,3 млрд евро. Банк намерен оплатить сделку собственными акциями. Совет директоров Mediobanca отклонил полученное предложение и позднее объявил о намерении приобрести Banca Generali за 6,3 млрд евро.

Monte Paschi должен предоставить ЕЦБ план интеграции операций в течение шести месяцев с момента получения контроля над Mediobanca.

Банк неоднократно заявлял, что для осуществления сделки нужно согласие 67% акционеров Mediobanca. Однако он также давал понять, что этот порог может быть снижен.

В случае если его предложение о выкупе акций примет менее 50% акционеров Mediobanca, Monte Paschi должен будет предоставить итальянскому регулятору план дальнейших действий в течение трех месяцев.

Объединение Monte Paschi и Mediobanca приведет к созданию третьего по величине банка Италии после Intesa Sanpaolo и UniCredit.

Monte Paschi, являющийся старейшим банком мира, по-прежнему частично принадлежит государству, которое постепенно сокращает долю в нем, приобретенную в 2017 году вместе с предоставлением помощи фининституту. Его предложение уже имеет поддержку 30% акционеров, с учетом государственной доли.