Новак отметил, что экспорт из РФ в дружественные страны превышает 85%

Александр Новак Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Доля дружественных стран во внешней торговле РФ за последние три года увеличилась до 82% с 46%, в том числе, в экспортных поставках на эти страны сейчас приходится более 85%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе стратегической сессии "Подготовка кадров в сфере ВЭД в целях обеспечения национальных целей развития".

"Что касается целевых показателей, я хотел бы отметить, что у нас торговля с дружественными странами за последние три года выросла с 46% до 82% и достигла порядка $550 млрд. Сейчас наш экспорт переориентирован в страны дружественные примерно более, чем на 85%. Что касается импорта, он составляет уже около 75%", - сказал он.

"Россия в последние годы активно переориентировала нашу торговлю с Европой и США на рынок дружественных стран. Речь идет в первую очередь о Китае, Индии, странах Центральной Азии. Африка, Ближний Восток. Все это позволяет на сегодня расширять нашу географию и укреплять экономическую интеграцию", - отметил Новак.

Он указал также на рост в структуре внешней торговли доли несырьевого неэнергетического экспорта из РФ.

Согласно последним опубликованным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, внешнеторговый оборот РФ в январе-апреле 2025 года составил $213,9 млрд и по сравнению с январем-апрелем 2024 года сократился на 2,9%. Экспорт товаров из РФ в январе-апреле 2025 года снизился в годовом выражении на 5,9% до $128,2 млрд, импорт вырос на 1,8% до $84,2 млрд.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-апрель 2025 года составил $19,2 млрд, сократившись на 11,0%, в Азию - $97,6 млрд, сократившись на 4,1%, в Африку - $6,9 млрд, снизившись на 11,3%, в Америку - $4,3 млрд (на 10,4% меньше). Импорт в РФ из Европы за январь-апрель 2025 года составил $21,9 млрд, сократившись на 1,6%, из Азии - $57,5 млрд, увеличившись на 2,4%, из Африки - $1,5 млрд, увеличившись на 35,6%, из Америки - $4,8 млрд (на 6,7% больше).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8% до $283,0 млрд.